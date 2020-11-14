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Байрамов: Ряд заявлений официальных лиц Франции вызывает серьезные вопросы в Азербайджане

Байрамов: Ряд заявлений официальных лиц Франции вызывает серьезные вопросы в Азербайджане Французские депутаты отметили важность продолжения диалога между Азербайджаном и Арменией, а также в рамках Минской группы
Внешняя политика
14 ноября 2020 г. 17:25
Байрамов: Ряд заявлений официальных лиц Франции вызывает серьезные вопросы в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию, в которую вошли члены Национальной ассамблеи Франции, три заместителя председателя и секретарь группы дружбы Азербайджан-Франция.

Как сообщили Report в МИД, на встрече Джейхун Байрамов рассказал о дружеских отношениях между Азербайджаном и Францией, подчеркнул вклад членов группы дружбы Азербайджан-Франция в развитие этих отношений.

Было отмечено, что нынешний визит, посещение депутатами Гянджи в рамках визита, ознакомление членов Национальной ассамблеи Франции с обстоятельствами целенаправленного нацеливания Армении на гражданское население Азербайджана имеет большое значение с точки зрения доведения правды до французского общества.

Министр подчеркнул, что некоторые заявления официальных лиц Франции в связи с конфликтом вызывают серьезные вопросы в азербайджанском обществе.

По словам Дж.Байрамова, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ имеет достаточно информации об урегулировании конфликта и, исходя из мандата сопредседателя, должна сохранять нейтралитет.

Члены делегации отметили, что визит в Азербайджан совпал с историческим моментом и началом нового периода для страны, и был осуществлен в поддержку Азербайджана.

Депутаты отметили, что визит планировался в период продолжения военных столкновений и выразили удовлетворение достижением соглашения о полном прекращении огня за несколько дней до начала визита.

Коснувшись вызывающих беспокойство в азербайджанском обществе заявлений официальных лиц Франции, депутаты подчеркнули, что позиция Франции всегда опиралась на международное право, руководители страны привержены этим принципам.

Приветствуя подписание совместного заявления о прекращении военных операций в регионе, французские депутаты отметили важность продолжения диалога между Азербайджаном и Арменией, а также в рамках Минской группы.

На встрече стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: "Some statements of French officials raise serious questions in Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Fransa rəsmilərinin bəzi bəyanatları Azərbaycanda ciddi suallar doğurur"

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