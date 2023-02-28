Байрамов: Российско-Азербайджанский экспертный совет - платформа для эффективного сотрудничества

Российско-Азербайджанский экспертный совет стал платформой для эффективного сотрудничества.

Российско-Азербайджанский экспертный совет стал платформой для эффективного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

"Подобный диалог является хорошим обменом мнений для нас, это всегда новые идеи и мнения, экспертные оценки", - заявил Байрамов.

Глава МИД, подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией сложились отношения стратегического сотрудничества, базисом которых служит взаимопонимание лидеров обоих государств.

По его словам, повестка Баку и Москвы о мире в регионе, борьбе с реваншизмом практически совпадает.

И подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией 22 февраля 2022 года придало импульс данным отношениям.