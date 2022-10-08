Байрамов: Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено

Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.

Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В результате подрыва на мине еще два азербайджанских мирных жителя получили тяжелые ранения. После окончания войны жертвами стали 259 человек. Преднамеренное и непрерывное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть рассмотрено ​​и осуждено! Конец минам", - написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.