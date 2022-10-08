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Байрамов: Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено

Байрамов: Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.
Внешняя политика
8 октября 2022 г. 20:15
Байрамов: Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено

Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В результате подрыва на мине еще два азербайджанских мирных жителя получили тяжелые ранения. После окончания войны жертвами стали 259 человек. Преднамеренное и непрерывное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть рассмотрено ​​и осуждено! Конец минам", - написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində mina yerləşdirməsi pislənilməlidir”

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