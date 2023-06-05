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Байрамов: Расследование по делу о нападении на посольство Азербайджана в Иране продолжается

Байрамов: Расследование по делу о нападении на посольство Азербайджана в Иране продолжается Расследование уголовного дела об нападении на посольство Азербайджана в Тегеране все еще продолжается
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 12:26
Байрамов: Расследование по делу о нападении на посольство Азербайджана в Иране продолжается

Расследование по уголовному делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране все еще продолжается.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Азербайджан рассчитывают на скорейшее завершение расследования и привлечение к ответственности виновных. Но пока рано говорить о конкретных результатах в этом процессе, добавил министр.

"Мы считаем, что это нападение является фактором, очень негативно влияющим на отношения между двумя странами. В то же время мы получили несколько запросов из Ирана относительно восстановления деятельности нашей дипломатической миссии в этой стране",- добавил он.

Министр считает, что азербайджанская сторона должна быть абсолютно уверена в том, что осуществившие нападение преступники и заказчики этого должны быть привлечены к ответственности.

"Все гарантии, связанные с этим, должны быть предоставлены азербайджанской стороне не на словах, а на деле",-сказал он.

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Версия на английском языке Bayramov: Investigation into attack on Azerbaijani embassy in Iran continues
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumla bağlı istintaq davam edir”

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