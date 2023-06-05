Байрамов: Расследование по делу о нападении на посольство Азербайджана в Иране продолжается

Расследование уголовного дела об нападении на посольство Азербайджана в Тегеране все еще продолжается

Расследование по уголовному делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране все еще продолжается.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Азербайджан рассчитывают на скорейшее завершение расследования и привлечение к ответственности виновных. Но пока рано говорить о конкретных результатах в этом процессе, добавил министр.

"Мы считаем, что это нападение является фактором, очень негативно влияющим на отношения между двумя странами. В то же время мы получили несколько запросов из Ирана относительно восстановления деятельности нашей дипломатической миссии в этой стране",- добавил он.

Министр считает, что азербайджанская сторона должна быть абсолютно уверена в том, что осуществившие нападение преступники и заказчики этого должны быть привлечены к ответственности.

"Все гарантии, связанные с этим, должны быть предоставлены азербайджанской стороне не на словах, а на деле",-сказал он.