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Байрамов рассказал в Стамбуле о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе и мирном процессе с Арменией

Байрамов рассказал в Стамбуле о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе и мирном процессе с Арменией Байрамов рассказал в Стамбуле о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе и мирном процессе с Арменией
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 18:45
Байрамов рассказал в Стамбуле о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе и мирном процессе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал участников 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

Как передает Report, выступая на заседании министр Байрамов рассказал о процессе восстановления на освобожденных территориях и мирных усилиях Азербайджана в постконфликтный период.

Говоря о продолжающемся процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, министр подчеркнул, что сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются препятствием на пути к подписанию окончательного мирного соглашения.

Другим вызовом на пути к миру, по словам Байрамова, является нежелание Армении дать согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ, которая является пережитком прошлого конфликта.

Министр отметил, что Армения не выполняет обязательства по обеспечению беспрепятственной связи между Азербайджана с Нахчыванской АР.

Он также напомнил, что грубое нарушение Арменией прав азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении, Общины Западного Азербайджана, отрицание их прав препятствует устойчивому миру и построению доверия.

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Версия на английском языке Bayramov briefs OIC in Istanbul on post-conflict situation in South Caucasus, peace process with Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İstanbulda Ermənistanla sülh prosesi barədə danışıb

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