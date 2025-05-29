Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном

Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с госминистром МИД Катара Мухаммедом бин Абдулазизом бин Салехом аль-Хулейфи постконфликтную ситуацию в регионе Южного Кавказа, в частности мирный процесс между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам переговоров министров в Баку.

"Министр Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о последствиях конфликта и оккупационной политики Армении, о реалиях в регионе в постконфликтный период и восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях. Министр также рассказал об усилиях Азербайджана по борьбе с минной угрозой и процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном", - говорится в заявлении.

Глава дипломатии также напомнил о препятствиях на пути к окончательному миру в регионе, в частности о сохраняющихся в Конституции и ряде законодательных актах Армении территориальных претензиях к Азербайджану.

Стороны также обсудили перспективы азербайджано-катарского сотрудничества, вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества между странами, подчеркнута важность использования существующего потенциала для дальнейшего развития отношений.

Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, ОИС, Движения неприсоединения, а также СВМДА, отмечена необходимость продолжения взаимной поддержки и солидарности. Обсуждались возможности сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на саммите ОИС в следующем году.

Была отмечена важность решений, принятых в рамках климатической конференции COP29, проведенной в Баку в ноябре прошлого года, подчеркнуто, что эти достижения в области климатического финансирования вносят вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата.