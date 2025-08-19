О нас

Непал поздравил Азербайджан с прогрессом в нормализации отношений с Арменией

Внешняя политика
19 августа 2025 г. 14:03
Глава МИД Непала Арзу Рана Деуба поздравила министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с успехами в процессе нормализации отношений Баку и Еревана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав ведомств.

Согласно информации, глава непальского ведомства поздравила Азербайджан с историческими договоренностями, достигнутыми на трехстороннем саммите в США 8 августа, а также с успехами в процессе нормализации отношений с Арменией.

Министры с удовлетворением отметили активизацию политических контактов высокого уровня между странами в последние годы и визит президента Непала Рама Чандры Паудела в Азербайджан в рамках COP29 в ноябре прошлого года.

Главы ведомств подчеркнули, что Азербайджан и Непал в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений. Особо была подчеркнута важность организованной в этом году правительственной миссии Азербайджана в Непал и политических консультаций на уровне МИД.

Стороны также обсудили вопросы развития двусторонних и многосторонних связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, туристической, гуманитарной и других сферах, положительно оценили сотрудничество в международных организациях, в том числе рамках Движения неприсоединения, подчеркнули важность усиления взаимной поддержки в многосторонних форматах.

Версия на английском языке Nepal congratulates Azerbaijan on progress in normalizing relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Nepal XİN başçıları müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib

