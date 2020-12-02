Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара

1 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

1 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в регионе. Министр иностранных дел Катара приветствовал подписание совместного заявления от 10 ноября 2020 года и подчеркнул важность выполнения этого соглашения с точки зрения обеспечения прочного мира, безопасности и процветания в регионе.

Министры также коснулись двусторонних отношений, обменялись мнениями о развитии тесных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничества в многосторонних форматах.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.