Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о напряженности на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные силы находятся на позициях нашей страны и этот процесс осуществляется в нормальном режиме и систематическом порядке.

Министру сообщили, что недовольство по поводу мер, принятых для усиления системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджана были и раньше, но они были разрешены путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.

Министр Байрамов заявил, что руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики было немедленно направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе. Были проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны.

Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в ОДКБ по этому вопросу не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему.

Министр Байрамов подчеркнул, что подобная напряженность должна разрешаться политически и путем переговоров.