Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о напряженности на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные силы находятся на позициях нашей страны и этот процесс осуществляется в нормальном режиме и систематическом порядке.
Министру сообщили, что недовольство по поводу мер, принятых для усиления системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджана были и раньше, но они были разрешены путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.
Министр Байрамов заявил, что руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики было немедленно направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе. Были проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны.
Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в ОДКБ по этому вопросу не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему.
Министр Байрамов подчеркнул, что подобная напряженность должна разрешаться политически и путем переговоров.