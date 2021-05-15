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Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ

Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Внешняя политика
15 мая 2021 г. 18:25
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Джейхун Байрамов

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о напряженности на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные силы находятся на позициях нашей страны и этот процесс осуществляется в нормальном режиме и систематическом порядке.

Министру сообщили, что недовольство по поводу мер, принятых для усиления системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджана были и раньше, но они были разрешены путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.

Министр Байрамов заявил, что руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики было немедленно направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе. Были проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны.

Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в ОДКБ по этому вопросу не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему.

Министр Байрамов подчеркнул, что подобная напряженность должна разрешаться политически и путем переговоров.

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