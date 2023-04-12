Байрамов: Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении

Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.
"К сожалению, это не первый случай, когда Армения прибегает к военно-политическим провокациям, в то время как предпринимаются шаги по нормализации отношений между двумя странами. И присутствие там во время провокации командира армянского корпуса специального назначения и его заместителя свидетельствует о том, что вчерашний инцидент был хорошо продуманным планом", - заявил Байрамов.
Министр добавил, что провокацию в Лачыне также можно рассматривать как попытку воспрепятствовать возвращению вынужденных переселенцев: "Армения должна воздерживаться от таких деструктивных шагов. В противном случае последствия будут тяжелыми. Мы видели это вчера".
11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.
При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.