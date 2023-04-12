Байрамов: Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении

Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении.

Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

"К сожалению, это не первый случай, когда Армения прибегает к военно-политическим провокациям, в то время как предпринимаются шаги по нормализации отношений между двумя странами. И присутствие там во время провокации командира армянского корпуса специального назначения и его заместителя свидетельствует о том, что вчерашний инцидент был хорошо продуманным планом", - заявил Байрамов.

Министр добавил, что провокацию в Лачыне также можно рассматривать как попытку воспрепятствовать возвращению вынужденных переселенцев: "Армения должна воздерживаться от таких деструктивных шагов. В противном случае последствия будут тяжелыми. Мы видели это вчера".

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.