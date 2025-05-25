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Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном

Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 13:30
Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой проинформировал его о мирном процессе между Баку и Ереваном. 

Как передает Report, об этом Байрамов сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Баку.

По словам Байрамова, в ходе переговоров в узком и расширенном составе азербайджанская сторона рассказала о выдвинутых требованиях для подписания окончательного мира с Арменией - поправки в Конституцию, упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ukraynalı həmkarını Ermənistanla davam edən sülh danışıqları barədə məlumatlandırıb

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