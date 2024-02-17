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Байрамов проинформировал О'Брайена о недавней военной провокации Армении

Байрамов проинформировал О'Брайена о недавней военной провокации Армении
Внешняя политика
17 февраля 2024 г. 11:40
Байрамов проинформировал О'Брайена о недавней военной провокации Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о недавней военной провокации Армении.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности стороны обсудили перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что совершенная после пяти месяцев стабильности армянская провокация, в результате которой снайперским выстрелом был ранен азербайджанский военнослужащий, направлена на подрыв мирного процесса", - отмечается в информации министерства.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs O'Brien about Armenia's latest military provocation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov O’Braynı Ermənistanın son hərbi təxribatı barədə məlumatlandırıb

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