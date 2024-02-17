Байрамов проинформировал О'Брайена о недавней военной провокации Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о недавней военной провокации Армении.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности стороны обсудили перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что совершенная после пяти месяцев стабильности армянская провокация, в результате которой снайперским выстрелом был ранен азербайджанский военнослужащий, направлена на подрыв мирного процесса", - отмечается в информации министерства.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.