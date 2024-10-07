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Байрамов проинформировал глав МИД СНГ о председательстве Азербайджана на COP29

Байрамов проинформировал глав МИД СНГ о председательстве Азербайджана на COP29 Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания СМИД СНГ о деятельности Азербайджана в рамках председательства на COP29.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 14:40
Байрамов проинформировал глав МИД СНГ о председательстве Азербайджана на COP29

Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания СМИД СНГ о деятельности Азербайджана в рамках председательства на COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе МИД касательно рабочего визита Байрамова в Москву.

Байрамов отметил, что усилия Азербайджана в качестве председателя на COP29 преследуют цель внести важный вклад в глобальную климатическую деятельность.

В ходе заседания он также проинформировал коллег о позиции Азербайджана в вопросе сотрудничества в рамках СНГ в экономикой, торговой, транспортной и пр. сферах.

Глава МИД подчеркнул, что расширение взаимных визитов и контактов со странами содружества способствует развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. По его словам, формат СМИД является плодотворной платформой для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр добавил, что Азербайджан придает особое значение инициативе "Культурная столица Содружества", а решение глав государств объявить Лачын культурной столицей СНГ на следующий год позволит организовать совместные крупные мероприятия в сфере культуры.

Байрамов отметил важность совершенствования международно-правовой базы, проведения просветительских мероприятий и укрепления кадрового потенциала для более эффективной борьбы с радикализмом.

13:59

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания СМИД СНГ о подготовке к Бакинской климатической конференции COP29.

Как передает Report, об этом сообщил министр на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве. Обсудили вопросы повестки дня, а также планы на будущее и перспективы сотрудничества. Я также проинформировал коллег о подготовке к предстоящему мероприятию COP29 в Баку", - говорится в сообщении.

Отметим, в Москве сегодня проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Азербайджан на заседании представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani top diplomat informs his counterparts about COP29 preparations
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

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