Байрамов проинформировал глав МИД ОТГ о процессе нормализации между Баку и Ереваном

Байрамов проинформировал глав МИД ОТГ о процессе нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания СМИД Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

В своем выступлении Байрамов выделил инициативы по укреплению ОТГ, перспективы отраслевого сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта, коммуникации, окружающей среды и пр.

Министр также проинформировал гостей о постконфликтных региональных событиях, широкомасштабных усилиях по восстановлению освобожденных территорий, а также о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, в эти минуты в Шуше в рамках неформального саммита лидеров стран ОТГ проходит заседания совета министров иностранных дел.