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Байрамов: Процесс делимитации границы занимает время

Байрамов: Процесс делимитации границы занимает время "Процесс делимитации границ занимает время, и учитывая историю отношений, это будет непросто. Однако начало процесса - это уже хороший шаг"
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 11:37
Байрамов: Процесс делимитации границы занимает время

"Процесс делимитации границ занимает время, и учитывая историю отношений, это будет непросто. Однако начало процесса - это уже хороший шаг"

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя вопрос о процессе делимитации азербайджано-армянской границы.

Глава МИД отметил, что дата следующего заседания комиссии по делимитации пока неизвестна.

"Этот процесс должен проходить в цивилизованной и мирной форме на основе международного права", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Д. Байрамов также добавил, что обсуждение мирного договора с Арменией продолжается.

"Около 30 лет наши территории находились под оккупацией, переговоры с Арменией не давали результатов. Далее Азербайджан освободил свои земли и начался следующий этап", - заявил Байрамов.

"На протяжении года не было ответа на наш призыв к миру. Азербайджан предложил пять базовых принципов нормализации отношений. Однако армянский народ все еще поддерживает реваншистские идеи, но есть и другие идеи. По сравнению с предыдущими годами есть прогресс в этом. Все должны понимать, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией важна для мира в регионе", отметил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Sərhədin delimitasiyası prosesi vaxt aparır”
Версия на английском языке Azerbaijani foreign minister says border delimitation process takes time

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