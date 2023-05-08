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Глава МИД Азербайджана призвал Армению вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений

Глава МИД Азербайджана призвал Армению вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению продемонстрировать добрую волю и вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений между странами.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 11:29
Глава МИД Азербайджана призвал Армению вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению продемонстрировать добрую волю и вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений между странами.

Как передает Report, об этом Д. Байрамов заявил на брифинге по результатам встречи с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

"Я проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе и рассказал об усилиях Азербайджана по улучшению мирной повестки, включая последний раунд переговоров о проекте мирного соглашения с Арменией. Восстановительные работы на освобожденных территориях, открытие транспортных коммуникаций - все эти вопросы также на повестке дня",- сказал он.

Глава МИД добавил, что несмотря на небольшую динамику в усилиях по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период, прогресс, достигнутый по всем направлениям, а именно по проекту мирного договора, определяющего основы двусторонних отношений, делимитации государственных границ и восстановлению транспортных и коммуникационных связей, "пока не оправдал наших ожиданий".

"Мы призываем армянскую сторону продемонстрировать добрую волю и вкладывать больше усилий в обсуждениях по нормализации отношениях во всех направлениях",- сказал Байрамов.

"Мы верим, что наилучший путь к нормализации отношений между двумя странами базируется на взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета. Позиция Азербайджана в этом случае ясна, принципиальна и постоянна",- заявил Дж. Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistana çağırış edib
Версия на английском языке Azerbaijan's FM Bayramov calls on Armenia to put more effort into discussions on normalizing relations

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