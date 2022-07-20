Байрамов принял участие в мероприятии, проведенном в Центре европейской политики

19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, проведенном в Центре европейской политики (EPC).

19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, проведенном в Центре европейской политики (EPC).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В мероприятии под названием «EPC говорит о геополитике с Джейхуном Байрамовым», организованном при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии приняли участие официальные лица различных политических институтов ЕС, представители Европарламента, сотрудники посольства МИД Бельгии и различных мозговых центров, представители СМИ, а также сотрудники дипломатического корпуса, функционирующие в Бельгии.

Глава МИД Дж.Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников, в том числе о новой ситуации на Южном Кавказе после Второй карабахской войны, транспортных связях, усилиях по достижению мира, а также о ситуации в Украине, о результатах Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики, также состоялся обмен мнениями вокруг других тем.