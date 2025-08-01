Драгана Коич завершает дипломатическую миссию в Азербайджане

Байрамов принял главу представительства МККК в Азербайджане в связи с завершением ее деятельности в стране

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Коич в связи с завершением ее дипломатической миссии в стране.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Байрамов выразил благодарность Драгане Койич за ее вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и МККК в период ее деятельности. Глава внешнеполитического ведомства пожелал дипломату успехов в ее дальнейшей профессиональной карьере.

Стороны провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся 33-летней деятельности МККК на территории Азербайджана. Особое внимание было уделено текущему состоянию и перспективам мирного процесса между Баку и Ереваном, масштабным восстановительным и реконструкционным работам на освобожденных территориях, продолжающейся минной угрозе, а также судьбам азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта.

Драгана Коич, в свою очередь, выразила удовлетворение уровнем сотрудничества с азербайджанской стороной и поблагодарила правительство Азербайджана за поддержку, оказываемую деятельности МККК.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжения сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста через штаб-квартиру организации в Женеве после официального прекращения деятельности представительства МККК в Азербайджане, запланированного на начало сентября текущего года.