Байрамов: Завершение конфликта открыло возможности и реальные перспективы для построения мира

Завершение карабахского конфликта открыло возможности и реальные перспективы для построения мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования и примирения, а также инвестирования в экономическое развитие и сотрудничество.

Завершение карабахского конфликта открыло возможности и реальные перспективы для построения мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования и примирения, а также инвестирования в экономическое развитие и сотрудничество.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

"С момента обретения независимости Азербайджан проделал долгий путь, превратившись из страны, перед которой стоят вызовы безопасности на своей собственной территории, в страну, вносящую вклад в глобальную безопасность",- сказал Байрамов.

Министр добавил, что Азербайджан, "положив конец вооруженному столкновению с Арменией в 2020 году, принял активное участие в обеспечении прочного мира с Арменией, несмотря на долгие годы страданий, которым подвергался азербайджанский народ в результате 30-летней оккупации".