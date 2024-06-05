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Байрамов: Председательство Венгрии в ЕС поспособствует развитию сотрудничества с Азербайджаном

Байрамов: Председательство Венгрии в ЕС поспособствует развитию сотрудничества с Азербайджаном Байрамов: Председательство Венгрии в ЕС поспособствует развитию сотрудничества с Азербайджаном
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 13:26
Байрамов: Председательство Венгрии в ЕС поспособствует развитию сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан считает, что председательство Венгрии в ЕС поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Министр отметил, что венгерская делегация во главе с главой МИД прибыла в Азербайджан для участия в Бакинской энергетической неделе и втором заседании стратегического диалога между министерствами иностранных дел двух стран.

Байрамов заявил, что в частности были обсуждены высокий уровень политического диалога, экономические связи, совместные проекты между Азербайджаном и Венгрией, а также другие вопросы повестки.

Глава азербайджанской дипломатии также подчеркнул, что председательство Венгрии в Евросоюзе в 2024 году внесет вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Азербайджан продуктивно сотрудничает с Венгрией на многосторонних платформах, в том числе ООН, Организация тюркских государств, НАТО и прочие, добавил министр. Байрамов высоко оценил роль Венгрии в развитии отношений Азербайджана с ЕС.

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