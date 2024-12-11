Байрамов поздравил Турцию с назначением Феридуна Синирлиоглу генсеком ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с назначением турецкого дипломата Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ОБСЕ.
Как сообщили Report в МИД, министр Байрамов передал свои поздравления в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Министры обменялись мнениями об итогах 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось 5 декабря в столице Мальты Валлетте.
Байрамов поздравил турецкую сторону с назначением опытного турецкого дипломата Феридуна Синирлиоглу на пост генсека организации, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.