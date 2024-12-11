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Байрамов поздравил Турцию с назначением Феридуна Синирлиоглу генсеком ОБСЕ

Байрамов поздравил Турцию с назначением Феридуна Синирлиоглу генсеком ОБСЕ Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с назначением турецкого дипломата Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ОБСЕ.
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 16:27
Байрамов поздравил Турцию с назначением Феридуна Синирлиоглу генсеком ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с назначением турецкого дипломата Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Как сообщили Report в МИД, министр Байрамов передал свои поздравления в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Министры обменялись мнениями об итогах 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось 5 декабря в столице Мальты Валлетте.

Байрамов поздравил турецкую сторону с назначением опытного турецкого дипломата Феридуна Синирлиоглу на пост генсека организации, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov congratulates Türkiye on appointment of Feridun Sinirlioglu as OSCE secretary general
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Feridun Sinirlioğlunun ATƏT-in baş katibi təyin olunması münasibətilə Türkiyəni təbrik edib

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