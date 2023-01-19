Байрамов: Политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных сферах

Непрерывный политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных областях.

Непрерывный политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных областях.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина.

На встрече обсуждались актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также региональные и международные вопросы, нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что постоянный политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных сферах. Отмечено, что участие Азербайджана как страны, вносящей вклад в международный мир и безопасность, в миротворческих операциях под руководством НАТО является проявлением значимости, придаваемой сотрудничеству в этой области.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу, продолжающейся минной угрозе.

Говоря о провокациях вокруг Лачынской дороги, вызвавших протест представителей азербайджанского гражданского общества, министр Джейхун Байрамов отметил, что необоснованные заявления о якобы блокаде армянских жителей на азербайджанских территориях, и о том, что ситуация достигла уровня гуманитарного кризиса, не отражают истину, и эти шаги, подрывающие переговоры по мирной повестке дня - не что иное, как завуалирование фактов неправомерного использования Лачынской дороги, которая в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года предназначена для использования только в гуманитарных целях. Было отмечено, что, несмотря на неконструктивные шаги армянской стороны, Азербайджан заявил о готовности провести следующую встречу по переговорам в кратчайшие сроки и полон решимости продвигать мирную повестку дня.

Специальный представитель Хавьер Коломина заявил, что взаимные визиты способствуют развитию сотрудничества. С удовлетворением отметив участие Азербайджана в миротворческих операциях в рамках НАТО, специальный представитель подчеркнул, что азербайджанские миротворцы сыграли важную роль в эвакуации в кабульском международном аэропорту. С удовлетворением было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО ведется и в других областях, включая энергетическую безопасность, образование и т. д. Было подчеркнуто, что наличие напряженности в регионе вызывает беспокойство, в частности, отмечена важность продолжения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией для установления мира и безопасности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.