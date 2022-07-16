Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией

Мы подтверждаем важность прочного двустороннего стратегического партнерства Азербайджан- Грузия.

"Подтверждаем важность прочного двустороннего стратегического партнерства Азербайджана и Грузии".

Как передает Report, об этом написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в Twitter.

"Было приятно встретиться с главой МИД Грузии Илием Дарчиашвили. Подтвердили важность прочного двустороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и выразили благодарность за усилия по достижению устойчивого мира и процветания в регионе",- написал он.

Напомним, что в Тбилиси завершилась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.