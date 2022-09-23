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Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана

Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана 22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в ежегодной координационной встрече министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 01:56
Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана

22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в ежегодной координационной встрече министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выступил на встрече, которая прошла под председательством Пакистана.

Было выражено удовлетворение тем, что ОИС, как главная многосторонняя организация в мусульманском мире, является одним из главных акторов в деле защиты международной безопасности. Была отмечено беспокойство Азербайджана растущей нестабильностью и конфликтами во многих частях мусульманского мира.

Был отмечен вклад Азербайджана в мультикультурализм и межрелигиозный диалог, в этой связи подчеркнута важность Бакинского процесса, действующего с 2008 года.

Министр поблагодарил ОИС за обширную и постоянную поддержку Азербайджана в период оккупации Арменией азербайджанских территорий и в постконфликтный период. Была дана информация о предпринимаемых Азербайджаном шагах по обеспечению мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İƏT-ə Azərbaycana geniş və davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

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