Джейхун Байрамов: Поздравляю наших коллег с профессиональным праздником

"По случаю нашего профессионального праздника поздравляю наших коллег, стоящих на страже интересов нашей страны".

"По случаю нашего профессионального праздника поздравляю наших коллег, стоящих на страже интересов нашей страны".

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня исполнилось 104 года со дня создания Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

По случаю профессионального праздника сердечно поздравляю коллег, стоящих на страже интересов нашей страны и народа, и желаю им успехов в их деятельности.

С праздником!", - отметил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.