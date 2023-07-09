Джейхун Байрамов: Поздравляю наших коллег с профессиональным праздником

"По случаю нашего профессионального праздника поздравляю наших коллег, стоящих на страже интересов нашей страны".
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем Twitter-аккаунте.
"Сегодня исполнилось 104 года со дня создания Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.
По случаю профессионального праздника сердечно поздравляю коллег, стоящих на страже интересов нашей страны и народа, и желаю им успехов в их деятельности.
С праздником!", - отметил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.