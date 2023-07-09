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Джейхун Байрамов: Поздравляю наших коллег с профессиональным праздником

Джейхун Байрамов: Поздравляю наших коллег с профессиональным праздником "По случаю нашего профессионального праздника поздравляю наших коллег, стоящих на страже интересов нашей страны".
Внешняя политика
9 июля 2023 г. 09:47
Джейхун Байрамов: Поздравляю наших коллег с профессиональным праздником

"По случаю нашего профессионального праздника поздравляю наших коллег, стоящих на страже интересов нашей страны".

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня исполнилось 104 года со дня создания Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

По случаю профессионального праздника сердечно поздравляю коллег, стоящих на страже интересов нашей страны и народа, и желаю им успехов в их деятельности.

С праздником!", - отметил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Peşə bayramı münasibətilə həmkarlarımızı təbrik edirəm”

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