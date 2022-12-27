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Байрамов: Перспективы сотрудничества Азербайджана и США велики

Байрамов: Перспективы сотрудничества Азербайджана и США велики Азербайджан и США сотрудничают в энергетической сфере, борьбе против терроризма, гуманитарной и других областях.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 16:31
Байрамов: Перспективы сотрудничества Азербайджана и США велики
Report

Азербайджан и США сотрудничают в энергетической сфере, борьбе против терроризма, гуманитарной и других областях.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Азербайджан является важным энергопартнером многих стран, не только региональных.

Помимо этого, США выдвигали ряд важных инициатив для достижения мира в регионе.

"Перспективы сотрудничества двух стран велики, и Азербайджан в этом очень заинтересован", добавил глава МИД.

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Версия на английском языке Minister Bayramov notes great prospects for cooperation between Azerbaijan and US

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