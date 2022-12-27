Байрамов: Перспективы сотрудничества Азербайджана и США велики

Азербайджан и США сотрудничают в энергетической сфере, борьбе против терроризма, гуманитарной и других областях.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, Азербайджан является важным энергопартнером многих стран, не только региональных.
Помимо этого, США выдвигали ряд важных инициатив для достижения мира в регионе.
"Перспективы сотрудничества двух стран велики, и Азербайджан в этом очень заинтересован", добавил глава МИД.