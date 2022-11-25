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Байрамов отправился с визитом в Казахстан

Байрамов отправился с визитом в Казахстан 25 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с визитом в город Актау (Казахстан) для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 07:49
Байрамов отправился с визитом в Казахстан

25 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с визитом в город Актау (Казахстан) для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений. Ожидается также участие грузинской делегации на встрече в Актау.

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