Байрамов: Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет

Байрамов: Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет

Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет.

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Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет. Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года. "Текущие отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Виновником этого не является Азербайджан. Напротив, Азербайджан много сделал для развития отношений с Францией. Однако Франция всегда занимала проармянскую позицию. Она не может скрыть свою проармянскую позицию и демонстрирует антиазербайджанскую позицию. Проармянская позиция этой страны сменилась азербайджанофобской и антиазербайджанской позицией", - сказал Байрамов. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan-France relations at their lowest level in last 30 years