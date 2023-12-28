Байрамов: Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет

Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет.
Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.
"Текущие отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Виновником этого не является Азербайджан. Напротив, Азербайджан много сделал для развития отношений с Францией. Однако Франция всегда занимала проармянскую позицию. Она не может скрыть свою проармянскую позицию и демонстрирует антиазербайджанскую позицию. Проармянская позиция этой страны сменилась азербайджанофобской и антиазербайджанской позицией", - сказал Байрамов.