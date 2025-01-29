Байрамов отметил широкие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, проходящей в Анкаре.
Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана.
Сообщается, что Байрамов в своем выступлении подчеркнул многогранный характер трехстороннего сотрудничества.
Глава МИД Азербайджана отметил, что существуют широкие возможности для сотрудничества сторон в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.
Он также подчеркнул наличие дополнительных возможностей для расширения сотрудничества посредством развития Среднего коридора — ключевого торгового и транспортного маршрута, соединяющего Азию с Европой.
Кроме этого, министр отметил вклад в мир, безопасность и развитие всего региона, включая Ближний Восток и Афганистан, с акцентом на существующий региональный потенциал.