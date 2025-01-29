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Байрамов отметил широкие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана

Байрамов отметил широкие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана 13:44
Внешняя политика
29 января 2025 г. 13:54
Байрамов отметил широкие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, проходящей в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана.

Сообщается, что Байрамов в своем выступлении подчеркнул многогранный характер трехстороннего сотрудничества.

Глава МИД Азербайджана отметил, что существуют широкие возможности для сотрудничества сторон в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

Он также подчеркнул наличие дополнительных возможностей для расширения сотрудничества посредством развития Среднего коридора — ключевого торгового и транспортного маршрута, соединяющего Азию с Европой.

Кроме этого, министр отметил вклад в мир, безопасность и развитие всего региона, включая Ближний Восток и Афганистан, с акцентом на существующий региональный потенциал.

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Версия на английском языке Bayramov notes wide opportunities for expanded co-op between Azerbaijan, Türkiye and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Orta Dəhlizin inkişafı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün əlavə imkanlar yaradır

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