Байрамов отметил широкие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана

13:44

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, проходящей в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана.

Сообщается, что Байрамов в своем выступлении подчеркнул многогранный характер трехстороннего сотрудничества.

Глава МИД Азербайджана отметил, что существуют широкие возможности для сотрудничества сторон в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

Он также подчеркнул наличие дополнительных возможностей для расширения сотрудничества посредством развития Среднего коридора — ключевого торгового и транспортного маршрута, соединяющего Азию с Европой.

Кроме этого, министр отметил вклад в мир, безопасность и развитие всего региона, включая Ближний Восток и Афганистан, с акцентом на существующий региональный потенциал.