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Байрамов: Онлайн-дипломатия - непродуктивный метод ведения переговоров по мирному договору

Байрамов: Онлайн-дипломатия - непродуктивный метод ведения переговоров по мирному договору Азербайджан не считает онлайн-дипломатию наиболее продуктивным методом ведения переговоров по мирному соглашению с Арменией.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:55
Байрамов: Онлайн-дипломатия - непродуктивный метод ведения переговоров по мирному договору

Азербайджан не считает онлайн-дипломатию наиболее продуктивным методом ведения переговоров по мирному соглашению с Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"С первого дня работы над проектом мирного договора была согласована модальность процесса. Она заключалась в том, что периодически происходят встречи делегаций, где обсуждается проект, существующий на тот период времени. По итогам встречи происходит обмен мнениями. Эти встречи бывают полезными - в течение одного дня можно детально проговорить, понять позицию противоположной стороны, довести свою аргументацию. Такие встречи были проведены, 3 планировались в Москве. Сейчас у нас из согласованного формата выпадает элемент, связанный с очными встречами. И для того, чтобы полностью не "убивать" процесс, азербайджанская сторона не отказывается от получения и отправки комментариев. Онлайн дипломатия – это когда просто происходит пересылка комментариев. Считаем ли мы это наиболее продуктивным методом обсуждения договора? Нет.

Определенный прогресс есть, но мы считаем, что если бы подходы были результат ориентированные, если мы меньше бы сталкивались с различными типами неприятных сюрпризов, мы могли бы иметь более лучший результат Думаю, что армянская сторона наконец поймет неадекватность данного подхода к текущей ситуации и к сути и важности данного документа, и вернется за стол переговоров", - заявил Байрамов, отметив, что азербайджанская стороны в свою очередь к этому готова.

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Версия на английском языке Bayramov: Online diplomacy - unproductive way of negotiating peace treaty
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Onlayn diplomatiya sülh müqaviləsi üzrə danışıqlarda səmərəli üsul deyil”

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