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Байрамов: В декабре в Баку пройдет первое совещание экспертной группы по вопросам экологии Каспия

Байрамов: В декабре в Баку пройдет первое совещание экспертной группы по вопросам экологии Каспия Достигнута договоренность о проведении 18-19 декабря этого года в Баку первого совещания специальной экспертной группы по подготовке проектов документов по вопросам организации деятельности секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийско
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 14:34
Байрамов: В декабре в Баку пройдет первое совещание экспертной группы по вопросам экологии Каспия

Достигнута договоренность о проведении 18-19 декабря этого года в Баку первого совещания специальной экспертной группы по подготовке проектов документов по вопросам организации деятельности секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, что создаст возможность для конструктивного диалога и сближения позиций.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

Министр напомнил, что вопрос обмеления Каспийского моря стал предметом всесторонних дискуссий главами прикаспийских государств на шестом Каспийском саммите.

Байрамов подчеркнул, что президент Азербайджана предложил создать экспертную группу для выявления причин и определения мер по прекращению обмеления Каспия.

"В настоящее время ведется работа по организации соответствующей встречи экспертов в городе Баку. В частности, прорабатывается концепция соответствующей повестки дня, программа работы и формат участников. Уверен, что успешная работа экспертной группы позволит начать процесс размещения секретариата в городе Баку", - сказал он.

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