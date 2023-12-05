Байрамов: В декабре в Баку пройдет первое совещание экспертной группы по вопросам экологии Каспия

Достигнута договоренность о проведении 18-19 декабря этого года в Баку первого совещания специальной экспертной группы по подготовке проектов документов по вопросам организации деятельности секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийско

Достигнута договоренность о проведении 18-19 декабря этого года в Баку первого совещания специальной экспертной группы по подготовке проектов документов по вопросам организации деятельности секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, что создаст возможность для конструктивного диалога и сближения позиций.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

Министр напомнил, что вопрос обмеления Каспийского моря стал предметом всесторонних дискуссий главами прикаспийских государств на шестом Каспийском саммите.

Байрамов подчеркнул, что президент Азербайджана предложил создать экспертную группу для выявления причин и определения мер по прекращению обмеления Каспия.

"В настоящее время ведется работа по организации соответствующей встречи экспертов в городе Баку. В частности, прорабатывается концепция соответствующей повестки дня, программа работы и формат участников. Уверен, что успешная работа экспертной группы позволит начать процесс размещения секретариата в городе Баку", - сказал он.