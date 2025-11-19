Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и Вашингтоном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-американского двустороннего сотрудничества, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

На встрече отмечена значимость договоренностей, достигнутых 8 августа на исторической встрече в Вашингтоне, и подчеркнута важность совместных усилий по развитию стратегического партнерства между двумя странами.

"Отдельно подчеркивалась роль сотрудничества в сфере региональной стабильности, энергетической безопасности и расширения транспортных коридоров. В этом контексте отмечено, что Азербайджан выразил заинтересованность в ускорении работ, которые США осуществляют в рамках "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания", направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой", - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели деятельность Совместной стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства, которая будет способствовать укреплению стратегического взаимодействия в сферах взаимного интереса. Также обсуждена необходимость формирования институциональной базы для практического двустороннего взаимодействия.

"На встрече затронута повестка мира и стабильности на Южном Кавказе, а также направления деятельности на предстоящий период в двусторонних и многосторонних форматах", - говорится в информации.

Байрамов проинформировал американскую сторону о шагах в рамках процесса нормализации и о восстановительных работах в постконфликтный период.

Кроме того, обсуждена ситуация на Ближнем Востоке и другие актуальные региональные вопросы.