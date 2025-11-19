Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и Вашингтоном

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 15:40
    Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и Вашингтоном

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-американского двустороннего сотрудничества, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

    На встрече отмечена значимость договоренностей, достигнутых 8 августа на исторической встрече в Вашингтоне, и подчеркнута важность совместных усилий по развитию стратегического партнерства между двумя странами.

    "Отдельно подчеркивалась роль сотрудничества в сфере региональной стабильности, энергетической безопасности и расширения транспортных коридоров. В этом контексте отмечено, что Азербайджан выразил заинтересованность в ускорении работ, которые США осуществляют в рамках "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания", направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой", - говорится в сообщении.

    Стороны рассмотрели деятельность Совместной стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства, которая будет способствовать укреплению стратегического взаимодействия в сферах взаимного интереса. Также обсуждена необходимость формирования институциональной базы для практического двустороннего взаимодействия.

    "На встрече затронута повестка мира и стабильности на Южном Кавказе, а также направления деятельности на предстоящий период в двусторонних и многосторонних форматах", - говорится в информации.

    Байрамов проинформировал американскую сторону о шагах в рамках процесса нормализации и о восстановительных работах в постконфликтный период.

    Кроме того, обсуждена ситуация на Ближнем Востоке и другие актуальные региональные вопросы.

    Азербайджан США Джейхун Байрамов замгоссекретаря США
    Фото
    Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini ilə görüşüb
    Фото
    Bayramov discusses Baku–Washington cooperation with US Under Secretary of State

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей