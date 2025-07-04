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Байрамов обсудил с главой МИД Пакистана укрепление стратегического партнерства

Байрамов обсудил с главой МИД Пакистана укрепление стратегического партнерства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 10:39
Байрамов обсудил с главой МИД Пакистана укрепление стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром текущее состояние азербайджано-пакистанского стратегического партнерства и перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, переговоры состоялись 3 июля в Ханкенди в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Отмечено, что активизация политического диалога и визитов на высшем уровне вывела отношения двух стран на качественно новый этап.

Особое внимание было уделено углублению взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, энергетической безопасности, транспорте и других перспективных направлениях. Министры подтвердили взаимную поддержку в региональных вопросах, подчеркнув приверженность развитию сотрудничества в интересах обоих народов.

Стороны также обсудили инициативы Пакистана в рамках председательства в Совете Безопасности ООН в июле и обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov mulls regional matters with Pakistani counterpart in Khankandi
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Xankəndidə pakistanlı həmkarı ilə regional məsələləri müakirə edib

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