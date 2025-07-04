Байрамов обсудил с главой МИД Пакистана укрепление стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром текущее состояние азербайджано-пакистанского стратегического партнерства и перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, переговоры состоялись 3 июля в Ханкенди в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Отмечено, что активизация политического диалога и визитов на высшем уровне вывела отношения двух стран на качественно новый этап.

Особое внимание было уделено углублению взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, энергетической безопасности, транспорте и других перспективных направлениях. Министры подтвердили взаимную поддержку в региональных вопросах, подчеркнув приверженность развитию сотрудничества в интересах обоих народов.

Стороны также обсудили инициативы Пакистана в рамках председательства в Совете Безопасности ООН в июле и обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки.