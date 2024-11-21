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Байрамов обсудил с египетским коллегой развитие сотрудничества в сфере зеленой энергетики

Байрамов обсудил с египетским коллегой развитие сотрудничества в сфере зеленой энергетики Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с египетским коллегой Бадром Абделати возможности развития сотрудничества в сфере зеленой энергетики.
Внешняя политика
21 ноября 2024 г. 15:41
Байрамов обсудил с египетским коллегой развитие сотрудничества в сфере зеленой энергетики

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с египетским коллегой Бадром Абделати возможности сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом, в том числе в рамках международных организаций и многосторонних форматов.

Министры также отметили, что климатическая конференция COP29, проходящая в эти дни в Баку, не только вносит вклад в борьбу с изменением климата, но и создает дополнительные возможности для развития сотрудничества между странами в сфере зеленой энергетики.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Egyptian FMs discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov misirli həmkarı ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələri müzakirə edib

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