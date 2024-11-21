Байрамов обсудил с египетским коллегой развитие сотрудничества в сфере зеленой энергетики

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с египетским коллегой Бадром Абделати возможности развития сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с египетским коллегой Бадром Абделати возможности сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом, в том числе в рамках международных организаций и многосторонних форматов.

Министры также отметили, что климатическая конференция COP29, проходящая в эти дни в Баку, не только вносит вклад в борьбу с изменением климата, но и создает дополнительные возможности для развития сотрудничества между странами в сфере зеленой энергетики.