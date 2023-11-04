Байрамов: Нужно следовать международным нормам, упоминая названия городов суверенных государств

Необходимо следовать нормам международного права относительно наименований городов суверенных государств, не позволяя себе называть их надуманными и несуществующими названиями.

Необходимо следовать нормам международного права относительно наименований городов суверенных государств, не позволяя себе использовать надуманные и несуществующие названия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Германия заявляет о том, что поддерживает суверенитет Азербайджана, однако, говоря о городах Шуша и Ханкенди, почему-то использует армянские наименования", - заявил он.

По его словам, в своем выступлении глава МИД Германии упоминала те названия, которые были даны сепаратистским режимом".

"Необходимо следовать решениям и резолюциям ООН, согласно которым должны использоваться географические названия Азербайджана. Не существует других топонимов, которые использует госпожа министр. Надо уважать суверенные права Азербайджана", - заявил он.