Байрамов: Несмотря на пандемию ЕС остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана

Азербайджан и ЕС намерены продолжать развивать отношения в прочное всеобъемлющее партнерство.

Азербайджан и ЕС намерены продолжать развивать отношения в прочное всеобъемлющее партнерство.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

"Мы провели всесторонние обсуждения, которые основаны на общих целях по развитию отношений между ЕС и Азербайджаном в прочное всеобъемлющее партнерство. Мы изучили пути развития экономического сотрудничества. Несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19, Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана. ЕС также является крупнейшим инвестором в нашей стране", - отметил глава МИД.