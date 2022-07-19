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Байрамов: Несмотря на пандемию ЕС остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана

Байрамов: Несмотря на пандемию ЕС остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана Азербайджан и ЕС намерены продолжать развивать отношения в прочное всеобъемлющее партнерство.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 18:10
Байрамов: Несмотря на пандемию ЕС остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана

Азербайджан и ЕС намерены продолжать развивать отношения в прочное всеобъемлющее партнерство.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

"Мы провели всесторонние обсуждения, которые основаны на общих целях по развитию отношений между ЕС и Азербайджаном в прочное всеобъемлющее партнерство. Мы изучили пути развития экономического сотрудничества. Несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19, Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана. ЕС также является крупнейшим инвестором в нашей стране", - отметил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Pandemiyaya baxmayaraq, Aİ Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olaraq qalır”

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