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Байрамов: Несколько стран хотят присоединиться к проекту зеленого коридора Каспий – Черное море – Европа

Байрамов: Несколько стран хотят присоединиться к проекту зеленого коридора Каспий – Черное море – Европа Несколько стран изъявили желание присоединиться к проекту зеленого энергетического коридора, который совместно реализуют Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 17:17
Байрамов: Несколько стран хотят присоединиться к проекту зеленого коридора Каспий – Черное море – Европа

Несколько стран изъявили желание присоединиться к проекту зеленого энергетического коридора, который совместно реализуют Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Байрамов подчеркнул, что экономические отношения с Грузией развиваются, и две страны сыграли важную роль в реализации глобальных региональных проектов.

"Эти проекты не только внесли вклад в развитие наших экономик, повысили благосостояние народов, но и изменили геоэкономической и энергетическую карту более широкого региона", - сказал министр.

Наиболее успешными проектами министр назвал Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Эрзерум и Южный газовый коридор.

По словам Байрамова, важное место занимает также проект "Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа", реализация которого началась в 2022 году. "Этот глобальный проект обеспечит поставки зеленой энергии в Европу. Основателями проекта являются Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния. Несмотря на то, что реализация проекта находится на начальной стадии, несколько стран уже изъявили желание присоединиться", - сказал министр.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: More countries want to join green energy corridor project
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Yaşıl enerji" dəhlizi layihəsinə qoşulmaq istəyən yeni ölkələr var

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