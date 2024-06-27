Байрамов: Несколько дней назад Армении был передан очередной пакет предложений

Азербайджан продолжает работу по мирному соглашению с Арменией, несколько дней назад армянской стороне был представлен очередной пакет предложений по проекту мирного договора.

Азербайджан продолжает работу по мирному соглашению с Арменией, несколько дней назад армянской стороне был представлен очередной пакет предложений по проекту мирного договора.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге в Тбилиси с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Министр отметил, что Конституция Армении все еще содержит территориальные претензии к Азербайджану: "Это одно из самых больших препятствий на пути к миру. Мы ожидаем от Армении адекватных шагов в этом вопросе".

Байрамов подчеркнул, что работа между комиссиями по делимитации также продолжается, и в ближайшем будущем мы услышим позитивные новости.