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Байрамов: Несколько дней назад Армении был передан очередной пакет предложений

Байрамов: Несколько дней назад Армении был передан очередной пакет предложений Азербайджан продолжает работу по мирному соглашению с Арменией, несколько дней назад армянской стороне был представлен очередной пакет предложений по проекту мирного договора.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 14:29
Байрамов: Несколько дней назад Армении был передан очередной пакет предложений

Азербайджан продолжает работу по мирному соглашению с Арменией, несколько дней назад армянской стороне был представлен очередной пакет предложений по проекту мирного договора.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге в Тбилиси с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Министр отметил, что Конституция Армении все еще содержит территориальные претензии к Азербайджану: "Это одно из самых больших препятствий на пути к миру. Мы ожидаем от Армении адекватных шагов в этом вопросе".

Байрамов подчеркнул, что работа между комиссиями по делимитации также продолжается, и в ближайшем будущем мы услышим позитивные новости.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends new proposals package to Armenia on draft peace agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistana sülh sazişi layihəsi ilə bağlı yeni təkliflər paketi göndərib

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