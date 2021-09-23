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Байрамов: Необоснованные претензии Армении усугубляют напряженность в регионе

Байрамов: Необоснованные претензии Армении усугубляют напряженность в регионе 22 сентября 2021 года в рамках 76-й Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генсеком Европейского совета Марией Пейчинович-Бурич.
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 12:10
Байрамов: Необоснованные претензии Армении усугубляют напряженность в регионе

22 сентября 2021 года в рамках 76-й Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генсеком Европейского совета Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы и перспективах развития, плане деятельности до 2022 года, а также процессах в регионе.

Министр Дж.Байрамов проинформировал генсека СЕ о ходе исполнения трехстороннего заявления, подчеркнув, что необоснованные претензии Армении усугубляют хрупкую ситуацию по установлению мира в регионе.

Мария Пейчинович-Бурич напомнила, что ЕС является сторонником мира, развития и благосостояния в регионе, выразила готовность оказать для этого соответствующую поддержку.

В ходе встречи также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

01.28

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

Джейхун Байрамов сказал, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, перспективы развития отношений, а также вопросы региональной безопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets sec.-gen. of Council of Europe
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avropa Şurasının baş katibi ilə görüşüb

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