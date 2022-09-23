Байрамов: Надеюсь, что сотрудничество с Марокко будет развиваться и дальше

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Буритой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генерально

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Буритой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Дж.Байрамов.

«Многолетние двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Марокко являются важным достоянием, и надеюсь, что сотрудничество будет развиваться и дальше», - отметил глава внешнеполитического ведомства.