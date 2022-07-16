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Джейхун Байрамов заявил о необходимости вывода армянских вооруженных сил из Азербайджана

Джейхун Байрамов заявил о необходимости вывода армянских вооруженных сил из Азербайджана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Тбилиси заявил о необходимости прояснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев.
Внешняя политика
16 июля 2022 г. 20:12
Джейхун Байрамов заявил о необходимости вывода армянских вооруженных сил из Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Тбилиси заявил о необходимости прояснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, на двусторонней встрече министры иностранных дел затронули ряд вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим обе стороны обсудили выполнение взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Джейхун Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в регулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами. В этом контексте была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности, вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.

Касаясь гуманитарных вопросов, министр Джейхун Байрамов отметил важность прояснения судьбы около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев.

Министры подчеркнули важность продолжения прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.

Оба министра выразили благодарность грузинской стороне за организацию встречи в Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mirzoyana Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycandan çıxarılmasının zəruriliyini bildirib

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