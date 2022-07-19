Байрамов: Массово заложенные мины создают препятствие для возвращения вынужденных переселенцев

Массово заложенные мины на освобожденных территориях создает препятствие для проведения восстановительно-строительных работ и возвращения вынужденных переселенцев.
Министр проинформировал генсека организации о восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на наших территориях, освобожденных от оккупации Армении.
В то же время были отмечены шаги, предпринятые Азербайджаном в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе, и в связи с этим состоялся обмен мнениями.