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Байрамов: Массово заложенные мины создают препятствие для возвращения вынужденных переселенцев

Байрамов: Массово заложенные мины создают препятствие для возвращения вынужденных переселенцев Массово заложенные мины на освобожденных территориях создает препятствие для проведения восстановительно-строительных работ и возвращения вынужденных переселенцев.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 21:31
Байрамов: Массово заложенные мины создают препятствие для возвращения вынужденных переселенцев

Массово заложенные мины на освобожденных территориях создает препятствие для проведения восстановительно-строительных работ и возвращения вынужденных переселенцев.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Дж.Байрамов во время встречи с генсеком НАТО Й.Столтенбергом.

Министр проинформировал генсека организации о восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на наших территориях, освобожденных от оккупации Армении.

В то же время были отмечены шаги, предпринятые Азербайджаном в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе, и в связи с этим состоялся обмен мнениями.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Kütləvi basdırılmış minalar məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına maneə yaradır”

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