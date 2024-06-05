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Байрамов: Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам

Байрамов: Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 14:14
Байрамов: Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал неприемлемой попытку армянского коллеги Арарата Мирзояна провести параллели в Конституциях Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом министр Джейхун Байрамов заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Министр отметил, что в акте независимости Армении, Конституции, других законодательных актах имеются территориальные претензии к соседним странам:

"То, что в армянском обществе идут такие дискуссии, само по себе является положительным моментом. Но проводить параллели между Конституциями Азербайджана и Армении в этом отношении недопустимо. Мы считаем это недопустимым и информируем об этом других наших партнеров".

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Версия на английском языке Baku rejects Yerevan's attempt to equate Constitutions
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Ararat Mirzoyanın Azərbaycan və Ermənistan konstitusiyalarında paralellik cəhdi qəbuledilməzdir

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