Байрамов и Столтенберг обсудили нормализацию отношений с Арменией

19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече был обмен текущим состоянием и перспективами партнерства НАТО-Азербайджан, а также по региональными вопросам.

Глава МИД Дж.Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан-НАТО. Министр коснулся вопроса участия нашей страны в операциях НАТО в контексте ее вклада в международный мир и безопасность.