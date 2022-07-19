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Байрамов и Столтенберг обсудили нормализацию отношений с Арменией

Байрамов и Столтенберг обсудили нормализацию отношений с Арменией 19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 21:26
Байрамов и Столтенберг обсудили нормализацию отношений с Арменией

19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече был обмен текущим состоянием и перспективами партнерства НАТО-Азербайджан, а также по региональными вопросам.

Глава МИД Дж.Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан-НАТО. Министр коснулся вопроса участия нашей страны в операциях НАТО в контексте ее вклада в международный мир и безопасность.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri NATO Baş katibi ilə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə edib

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