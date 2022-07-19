Байрамов и Столтенберг обсудили нормализацию отношений с Арменией

19 июля в рамках своей деловой поездки в Брюссель министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.
На встрече был обмен текущим состоянием и перспективами партнерства НАТО-Азербайджан, а также по региональными вопросам.
Глава МИД Дж.Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан-НАТО. Министр коснулся вопроса участия нашей страны в операциях НАТО в контексте ее вклада в международный мир и безопасность.