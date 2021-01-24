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Байрамов и Чавушоглу обсудили нападение на турецкое судно

Байрамов и Чавушоглу обсудили нападение на турецкое судно 24 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
24 января 2021 г. 02:14
Байрамов и Чавушоглу обсудили нападение на турецкое судно
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу

24 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, М.Чавушоглу выразил соболезнования министру Д.Байрамову в связи с гибелью члена экипажа из Азербайджана в результате нападения пиратов на принадлежащее Турции судно.

Министр иностранных дел Турции заявил, что началась работа по поиску и спасению экипажа судна.

Министр Д.Байрамов поблагодарил коллегу и пожелал скорейшего успешного завершения спасательных работ.

Было отмечено, что для отправки на родину тела убитого азербайджанца будут скоординированы соответствующие меры.

Министры жестко осудили нарушающие международное право действия пиратов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri gəmiyə edilən hücumu müzakirə edib

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