Байрамов и Чавушоглу обсудили нападение на турецкое судно

24 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

24 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, М.Чавушоглу выразил соболезнования министру Д.Байрамову в связи с гибелью члена экипажа из Азербайджана в результате нападения пиратов на принадлежащее Турции судно.

Министр иностранных дел Турции заявил, что началась работа по поиску и спасению экипажа судна.

Министр Д.Байрамов поблагодарил коллегу и пожелал скорейшего успешного завершения спасательных работ.

Было отмечено, что для отправки на родину тела убитого азербайджанца будут скоординированы соответствующие меры.

Министры жестко осудили нарушающие международное право действия пиратов.