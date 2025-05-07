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Байрамов: Географическая близость создает благоприятные условия для развития отношений с Ираком

Байрамов: Географическая близость создает благоприятные условия для развития отношений с Ираком Рост товарооборота между двумя странами в последнее время возрос, так же как и взаимные инвестиции, что говорит об интересе к развитию экономических отношений между двумя странами.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 15:17
Байрамов: Географическая близость создает благоприятные условия для развития отношений с Ираком

Рост товарооборота между двумя странами в последнее время возрос, так же как и взаимные инвестиции, что говорит об интересе к развитию экономических отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом сегодня в Багдаде заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"Стратегическое расположение и географическая близость наших стран, мы уверены, создают благоприятные условия для развития сотрудничества в таких сферах как энергетика, инфраструктура, строительства, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, туризма и др. Недавно созданная межправительственная комиссия может стать хорошим катализатором для дальнейшего развития сотрудничества", - заявил Дж.Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: Geographic proximity creates favorable conditions for strengthening ties with Iraq
Версия на азербайджанском языке Nazir: Coğrafi yaxınlıq İraqla münasibətlərin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır

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