Байрамов: Географическая близость создает благоприятные условия для развития отношений с Ираком

Рост товарооборота между двумя странами в последнее время возрос, так же как и взаимные инвестиции, что говорит об интересе к развитию экономических отношений между двумя странами.

Рост товарооборота между двумя странами в последнее время возрос, так же как и взаимные инвестиции, что говорит об интересе к развитию экономических отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом сегодня в Багдаде заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"Стратегическое расположение и географическая близость наших стран, мы уверены, создают благоприятные условия для развития сотрудничества в таких сферах как энергетика, инфраструктура, строительства, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, туризма и др. Недавно созданная межправительственная комиссия может стать хорошим катализатором для дальнейшего развития сотрудничества", - заявил Дж.Байрамов.