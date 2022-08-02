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Байрамов: Формат "Узбекистан-Азербайджан-Турция" противостоит вызовам безопасности

Байрамов: Формат "Узбекистан-Азербайджан-Турция" противостоит вызовам безопасности Во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономического развития, новая трехсторонняя платформа между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества.
Внешняя политика
2 августа 2022 г. 12:33
Байрамов: Формат Узбекистан-Азербайджан-Турция противостоит вызовам безопасности

Во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономического развития, новая трехсторонняя платформа между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

"Мы ожидаем, что помимо двухсторонних связей, этот уникальный формат сотрудничества с участием глав министров иностранных дел, экономики, транспорта будет способствовать расширению секторального взаимодействия, экономических и торговых связей, а также трансграничной предпринимательской деятельности", - отметил министр.

Байрамов выразил уверенность, что новая площадка станет постоянным форматом.

"Совместные и скоординированные усилия имеют решающее значение для укрепления этого сотрудничества в целях обеспечения эффективного и устойчивого взаимодействия в области транспортной связи на основе развития инфраструктуры", - добавил Байрамов.

Как сообщает Sputnik-Узбекистан, официальный Ташкент активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.

К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием капитала Азербайджана, из них 16 - только в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Özbəkistan-Azərbaycan-Türkiyə formatı təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı yönəlib”

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