Байрамов: Формат "Узбекистан-Азербайджан-Турция" противостоит вызовам безопасности

Во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономического развития, новая трехсторонняя платформа между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества.

Во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономического развития, новая трехсторонняя платформа между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

"Мы ожидаем, что помимо двухсторонних связей, этот уникальный формат сотрудничества с участием глав министров иностранных дел, экономики, транспорта будет способствовать расширению секторального взаимодействия, экономических и торговых связей, а также трансграничной предпринимательской деятельности", - отметил министр.

Байрамов выразил уверенность, что новая площадка станет постоянным форматом.

"Совместные и скоординированные усилия имеют решающее значение для укрепления этого сотрудничества в целях обеспечения эффективного и устойчивого взаимодействия в области транспортной связи на основе развития инфраструктуры", - добавил Байрамов.

Как сообщает Sputnik-Узбекистан, официальный Ташкент активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.

К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием капитала Азербайджана, из них 16 - только в этом году.