Байрамов: Есть реальные возможности для мира между Азербайджаном и Арменией

Байрамов: Есть реальные возможности для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул наличие реальных возможностей для устойчивого мира с Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр заявил на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Тбилиси.

Министр отметил, что армяно-азербайджанское урегулирование широко обсуждалось в ходе сегодняшних переговоров с Бочоришвили.

"Мы предоставили подробную информацию о процессах в постконфликтный период. Перспективы мирного процесса обнадеживают, однако важно предпринять конкретные шаги в этом направлении. К сожалению, Армения до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства," – заявил Байрамов.

Глава азербайджанской дипломатии напомнил о барьерах на пути к прочному миру в регионе, в частности сохраняющиеся в конституции Армении претензии к территориальной целостности Азербайджана и необходимость полного прекращения деятельности Минской группы ОБСЕ.

"Мы также подробно обсудили процесс делимитации границы с Арменией, восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и минную угрозу", - добавил он.