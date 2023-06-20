Байрамов: Есть перспективы нормализации отношений с Арменией на основе территориальной целостности

Открылись перспективы для нормализации отношений Азербайджана с Арменией на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Открылись перспективы для нормализации отношений Азербайджана с Арменией на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на конференции Caspian Connectivity в Лондоне.

По его словам, Азербайджан полон решимости продолжать двигаться по пути развития, способствующего построению более безопасного и процветающего будущего региона, и заинтересован в сотрудничестве с инвесторами из региона и за его пределами.

Глава МИД отметил, что все партнеры приглашены поддержать усилия Азербайджана по постконфликтной реконструкции и реабилитации.