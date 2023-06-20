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Байрамов: Есть перспективы нормализации отношений с Арменией на основе территориальной целостности

Байрамов: Есть перспективы нормализации отношений с Арменией на основе территориальной целостности Открылись перспективы для нормализации отношений Азербайджана с Арменией на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 14:37
Байрамов: Есть перспективы нормализации отношений с Арменией на основе территориальной целостности

Открылись перспективы для нормализации отношений Азербайджана с Арменией на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на конференции Caspian Connectivity в Лондоне.

По его словам, Азербайджан полон решимости продолжать двигаться по пути развития, способствующего построению более безопасного и процветающего будущего региона, и заинтересован в сотрудничестве с инвесторами из региона и за его пределами.

Глава МИД отметил, что все партнеры приглашены поддержать усилия Азербайджана по постконфликтной реконструкции и реабилитации.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Perspectives opened for process of normalization with Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanla normallaşma prosesi üçün perspektivlər açılıb"

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