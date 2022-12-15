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Байрамов: В декабре может состояться еще одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Байрамов: В декабре может состояться еще одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении До конца декабря может состояться еще одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 18:27
Байрамов: В декабре может состояться еще одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Джейхун Байрамов

До конца декабря может состояться еще одна встреча глав МИД Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, Азербайджан всегда был главным инициатором мирного соглашения.

"Азербайджан открыт к диалогу", заявил глава МИД.

Байрамов отметил, что в течение последних двух лет периодически проводились встречи в трехстороннем формате: "Встречи в других форматах не являются исключением. Азербайджанская сторона всегда выступает за проведение встреч в любом формате. Даже если встреча и не приносит особых результатов, само обсуждение остающихся открытыми вопросов - это положительный момент".

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Версия на английском языке Bayramov: Another meeting of Azerbaijani, Armenian FMs may take place in December
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov bu ay Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcəyini istisna etmir

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